WM-Goalie ersetzt Ex-Salzburger bei RB Leipzig

Nach dem Wechsel von Ex-Salzburg-Goalie Peter Gulasci zu Villarreal hat RB Leipzig einen Ersatz präsentiert.

Der norwegische WM-Goalie Ørjan Nyland kehrt nach drei Jahren in Sevilla ablösefrei zu RB zurück.

Der 35-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag und die Rückennummer eins. Hinter Maarten Vandevoordt soll er sich als Ersatzgoalie anstellen.

Der Norweger machte bei der WM mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, die Skandinavier scheiterten im Viertelfinale erst nach Verlängerung an England.

Drei Einsätze für Leipzig

"Als sich die Möglichkeit ergeben hat, zu RB Leipzig zurückzukehren, musste ich nicht lange überlegen. Ich verbinde mit dem Klub und den Menschen am Cottaweg viele positive Erinnerungen und freue mich sehr auf das Wiedersehen", so der neue Goalie.

Sportchef Marcel Schäfer meint: "Mit Ørjan gewinnen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, den wir als Spieler und Menschen bereits bestens kennen. Er hat schon während seiner ersten Zeit bei uns gezeigt, dass er ein absoluter Teamplayer, verlässlicher Profi und jederzeit bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Nach Petes Abschied war es uns wichtig, unsere Torhütergruppe mit Erfahrung, Persönlichkeit und sportlicher Qualität zu ergänzen."

2022/23 trug Nyland das Leipzig-Dress. Drei Mal kam er damals als Ersatzmann für Peter Gulasci zum Zug.