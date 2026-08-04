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Salzburg verliert wohl Youngster an Serie-A-Klub

Der junge Italiener soll in seine Heimat wechseln, über zwei Jahre spielte er im Nachwuchs der Salzburger.

Salzburg verliert wohl Youngster an Serie-A-Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg gibt offenbar einen jungen Mann in Richtung Genoa ab.

Laut "TuttoMercato" wechselt Carlos Marino (16) aus der Akademie in Richtung Italien. Dort warte ein Dreijahresvertrag auf ihn.

Mit Salzburg-U16 Meister

Der Durchbruch bei den Profis dürfte aber auch dort dauern, der Mittelfeld-Mann sei vorerst für die Primavera eingeplant.

Marino wechselte im März 2024 aus der Jugendabteilung von Traunstein (Deutschland) in den Salzburg-Nachwuchs. In der ÖFB-U16-Jugendliga machte er in der abgelaufenen Saison in sieben Spielen zwei Treffer. Mit der Mannschaft holte der Italiener am Ende der Saison den Titel in der Liga.

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