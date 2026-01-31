Lewandowskis Frau deutet Barca-Abschied an

Die Zeichen verdichten sich, dass Robert Lewandowski den FC Barcelona nach Saisonende verlassen könnte.

Wie seine Ehefrau, Anna Lewandowska, bereits vor einigen Wochen ausgeplaudert hat, dürften sich die Wegen im Sommer trennen.

"Wahrscheinlich letzte Saison meines Mannes"

"Es wird wahrscheinlich die letzte [Saison] meines Mannes sein, also lasst uns das Beste daraus machen. Lasst uns jeden Moment genießen, jedes Spiel, jede Begegnung mit den Fans, denn eines Tages werden wir das alles nicht mehr haben", sagt die 37-Jährige laut Plejada bei der Sports Champions Gala Mitte Januar, wo sie die Auszeichnung zum "Champion des Jahrhunderts" für ihren Mann entgegengenommen hat. In den internationalen Sportmedien hat die Aussage jedoch erst jetzt Kreise gezogen.

Sonderlich überraschend würde der Abgang nicht kommen. Der polnische Routinier hält in dieser Saison bei zwölf Toren und drei Assists in wettbewerbsübergreifend 25 Einsätzen, ist unter Trainer Hansi Flick allerdings nicht immer erste Wahl.

Lewandowski geht seit Sommer 2022 für die Katalanen auf Torejagd. Im Juni läuft sein Vertrag bei Barca aus.