Ilzers Hoffenheim will gegen Union Siegesserie verlängern

TSG 1899 Hoffenheim hält derzeit die längste Siegesserie in der deutschen Bundesliga.

Die letzten vier Partien gewann die auf Rang drei logierende Truppe von Trainer Christian Ilzer. Gegen Union Berlin soll am Samstag (ab 15.30 im LIVE-Ticker >>>) im Heimspiel Streich Nummer fünf her.

Damit könnten die Kraichgauer die drei Zähler vor ihnen liegende Dortmunder Borussia unter Druck setzen, der BVB empfängt am Sonntag (17.30) zum Abschluss der Runde den Tabellenletzten aus Heidenheim.

Ilzer: "Prass hat seine Chance mit starken Leistungen genutzt"

16 Punkte aus den letzten sechs Liga-Matches hat Hoffenheim eingesammelt - auch dank ÖFB-Legionär Alexander Prass, der sich bei der TSG zum Startelfspieler gemausert und zuletzt gegen Bremen auch getroffen hat.

"Als Bazoumana Toure zum Afrika Cup abgestellt wurde, war es die Chance für Alex. Die hat er mit starken Leistungen genutzt. Er hat sich nun auch mit einem Traumtor belohnt. Alex hat sein Leistungslevel ständig nach oben geschraubt, ich erwarte nun, dass er und Bazou sich eine gute Challenge bieten", erklärte Ilzer am Freitag.

Gegen Union mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel erwartet der Steirer "ein sehr unangenehmes und zweikampfbetontes Spiel".

