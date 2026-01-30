Ilzers Hoffenheim will gegen Union Siegesserie verlängern

BVB womöglich mit Sabitzer gegen Heidenheim
Die Dortmunder können auf einen noch eindrucksvolleren Lauf verweisen: Seit zwölf Spielen haben die Gelbschwarzen in der Meisterschaft nicht mehr verloren und dabei acht Siege und vier Remis erzielt. Gegen Heidenheim ist die Elf von Niko Kovac klarer Favorit.
Ob Marcel Sabitzer nach seiner Wadenverletzung wieder mit von der Partie ist, ist noch fraglich. Der ÖFB-Teamspieler trainierte bereits individuell wieder auf dem Platz. "Es ist noch nicht komplett ausgeschlossen, dass er nicht zumindest auf der Bank Platz nehmen kann", sagte Kovac.
Kompany will seine "geilste Zeit bei Bayern erleben"
Tabellenführer FC Bayern München reist am Samstag (18.30) zum traditionsreichen Duell nach Hamburg mit dem HSV. Dort war FCB-Coach Vincent Kompany einst als Spieler aktiv.
"Es war eine geile Zeit", sagte der Belgier am Freitag. "Aber ich will meine geilste Zeit bei Bayern München erleben, will morgen gewinnen."
Konrad Laimer wird den Bayern verletzungsbedingt weiter fehlen. Beim Rekordmeister, der vergangene Woche gegen Augsburg seine erste Liganiederlage in dieser Saison kassiert hatte, verkündete unterdessen DFB-Nationalspieler Leon Goretzka seinen Abschied im Sommer.