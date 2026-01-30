Über 20 Scorer in dieser Saison: Barca bindet Youngster

Der FC Barcelona verlängert vorzeitig mit Fermin Lopez.

Drei Jahre vor Vertragsende des Zehners wird sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre, bis 2031, verlängert. Das verkünden die "Blaugrana" u.a. via Social Media.

In der aktuellen Saison ging der 22-Jährige noch einen weiteren Entwicklungsschritt. Gerade in der Champions League (5 Tore, 3 Assists in 7 Spielen) überzeugt Lopez. Bewerbsübergreifend steht er bei starken zehn Toren und elf Assists aus 26 Spielen (1.625 Minuten).

Der offensive Mittelfeldspieler wechselte 2016 in die Jugend des FC Barcelona, für die Profis bestritt er bislang 114 Spiele.