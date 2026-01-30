Albert Riera wird neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt.

Der 43-jährige Spanier kommt vom slowenischen Tabellenführer NK Celje und tritt die Nachfolge von Dino Toppmüller an. Er unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028. Seine neue Tätigkeit nimmt der ehemalige Liverpool-Spieler am Montag auf.

Der Mallorquiner war seit Juli 2024 in seiner Amtszeit bei Celje engagiert und führte den Klub vergangene Saison zum nationalen Pokalsieg.

In der laufenden Saison liegt Celje mit zwölf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an der Tabellenspitze. Darüber hinaus hat Celje in der UEFA Conference League die Playoff-Runde erreicht.

Erste Trainer-Station mit Double gekrönt

Bei seiner ersten Cheftrainer-Station gewann Riera 2023 mit Olimpija Ljubljana das nationale Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Internationale Trainererfahrung sammelte er darüber hinaus in der Saison 2023/24 beim französischen Traditionsklub Girondins de Bordeaux.

Während seiner Zeit als Aktiver hat Riera insgesamt 430 Pflichtspiele absolviert, unter anderem für den FC Liverpool und Manchester City. Er stand zudem 16 Mal für die spanische Nationalmannschaft am Platz.

Mit fachlicher Tiefe und Kommunikation beeindruckt

Riera stehe für "modernen, intensiven und offensiven Fußball", erklärt Sportvorstand Markus Krösche. Den Spanier prägen "eine klare Spielidee" und ein ebenso "klarer Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team.

Der 43-Jährige hätte in den Gesprächen "mit seiner fachlichen Tiefe und seiner sehr guten Kommunikation" beeindruckt.

Krösche führt aus: "Wir verfolgen seine Entwicklung schon sehr lange und sind daher überzeugt, dass seine Fähigkeiten in der aktuellen Situation und auch in der Zukunft gut mit den Anforderungen von Eintracht Frankfurt harmonisieren und er auch menschlich sehr gut zum Klub und zu unserem Team passt."