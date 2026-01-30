Köln bringt drei Punkte gegen Wolfsburg über die Zeit

In der deutschen Bundesliga setzt sich der 1.FC Köln zum Auftakt des 20. Spieltags mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg durch.

Maina sorgt für die Führung

Die Begegnung beginnt schwungvoll, wobei die Gäste zunächst die ersten Akzente setzen. ÖFB-Legionär Patrick Wimmer kommt früh zu einer Schusschance, verfehlt das Ziel jedoch (3.).

Auf der Gegenseite prüft Ragnar Ache den Wolfsburger Schlussmann (18.), ehe die Hausherren jubeln dürfen: Linton Maina nutzt ein Zuspiel von Tom Krauss und markiert die Führung für die Elf von Trainer Lukas Kwasniok (29.).

Wolfsburg bemüht sich um eine schnelle Antwort, doch ein weiterer Abschluss von Wimmer geht am Tor vorbei (37.).

Hektische Schlussphase ohne Happy End für die Wölfe

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel intensiv, wobei Wolfsburg nun etwas mehr Ballbesitz verzeichnet und auf den Ausgleich drängt. Wimmer verlässt in der Schlussphase das Feld und wird durch Jesper Lindstrom ersetzt (74.).

Kurz darauf findet der eingewechselte Adam Daghim die große Chance zum 1:1 vor, der Kopfball der Salzburg-Leihgabe wird jedoch pariert (76.).

In einer hektischen Endphase wirft Wolfsburg noch einmal alles nach vorne. Kento Shiogai scheitert jedoch in der Nachspielzeit am Kölner Torhüter (90.), womit der knappe Sieg der Hausherren besiegelt ist.

Köln hält nun bei 23 Zählern, während Wolfsburg bei 19 Punkten stehen bleibt. Durch diesen Heimerfolg festigen die Kölner ihren zehnten Tabellenplatz und vergrößern den Abstand auf Daniel Bauers Truppe, die weiterhin auf Rang zwölf verweilt.