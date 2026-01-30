Glasner bestätigt Nicht-Nominierung: Palace-Topscorer vor Abgang

Crystal Palace fällt mehr und mehr auseinander.

Nach dem fixen Abgang von Marc Guehi und dem bestätigten Weggang zu Saisonende von Oliver Glasner deutet sich nun der Abschied der nächsten wichtigen Personalie an.

Im direkten Duell nicht dabei

Wie Glasner am Freitag während einer Pressekonferenz verkündet, wird Jean-Philippe Mateta beim anstehenden Auswärtsspiel gegen Nottingham Forest (Sonntag, 15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nicht dabei sein.

Im Interview mit "Sky Sports" äußert sich der Ex-Eintracht-Coach weiter: "Natürlich müssen wir uns vorbereiten, wenn etwas mit Mateta passiert."

Mateta-Verbleib laut Glasner trotzdem möglich

Dennoch gebe es bislang keine fixe Entscheidung bezüglich der Personalie, wie Glasner betont.

"Ich sage ganz klar: Es kann sein, dass Mateta bleibt und am 2. Februar ein Crystal-Palace-Spieler ist. Es kann auch sein, dass Mateta den Klub verlassen hat und ein neuer Stürmer gekommen ist."

Laut diversen Medienberichten hat der Franzose in den letzten Wochen das Interesse von Klubs aus England (Nottingham Forest, Aston Villa) und Italien (AC Milan, Juventus Turin) auf sich gezogen. Laut der französischen "L'Equipe" soll sich Milan in der Pole-Position befinden.

Wettbewerbsübergreifend kam Mateta in 34 Spielen auf zwölf Torbeteiligungen (zehn Tore, zwei Assists), womit er der beste Scorer im Team von Glasner ist.

Zuletzt wurde Palace mit Jørgen Strand Larsen von den Wolves in Verbindung gebracht, der Norweger könnte als Mateta-Ersatz fungieren.