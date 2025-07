Wojciech Szczęsny bleibt dem FC Barcelona erhalten.

Wie der amtierende spanische Meister am frühen Montagabend verkündet, wurde der auslaufende Vertrag des Polen um zwei Jahre ausgedehnt. Somit bleibt der 35-jährige Keeper bis 2027 bei der "Blaugrana".

Szczęsny feierte in Barcelona sein Comeback. Nach einem Patellasehnenriss von Einser-Goalie Marc-Andre ter Stegen holten ihn die Katalanen zurück vom Ruhestand.

In der offiziellen Mitteilung betonte der Klub, dass die Vertragsverlängerung eine Belohnung für seine großartige Leistung sei. In 30 Partien hielt der polnische Torhüter den Kasten 14 Mal sauber.

Unfinished Business.

He’s not done yet. 😤 pic.twitter.com/C6OOvCz7SZ