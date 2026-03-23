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Kurz vor Vollzug: Griezmann verlässt Atletico im Sommer

Bereits im Winter gab es Gerüchte um einen Wechsel des Offensivspielers in die MLS. Jetzt steht der Transfer unmittelbar vor dem Vollzug.

Kurz vor Vollzug: Griezmann verlässt Atletico im Sommer Foto: © getty
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Antoine Griezmann wird Atletico Madrid wohl im Sommer verlassen!

Das berichten Transfer-Experte Fabrizio Romano und die "Marca" übereinstimmend. Den Weltmeister von 2018 zieht es in die MLS zu Orlando City. Dort wird der mittlerweile 35-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Bereits in der bevorstehenden Länderspielpause soll Griezmann in die USA reisen und den Transfer finalisieren, heißt es. Schon vor wenigen Wochen gab es Gerüchte über einen vorzeitigen Wechsel, Atletico wollte den Offensivspieler jedoch nicht unter der Saison ziehen lassen.

488 Spiele für Atleti - keine Ablöse

Laut Romano fließt keine Ablöse für den Franzosen, obwohl er in der spanischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2027 gehabt hätte.

Für Atletico, das am Sonntag im "Derbi madrileno" eine knappe 2:3-Niederlage gegen Erzrivale Real kassierte, machte Griezmann in seiner Karriere 488 Spiele (211 Tore, 97 Vorlagen). Zwischenzeitlich kickte er auch in 102 Pflichtspielen für den FC Barcelona, erzielte dort 35 Treffer und bereitete 17 weitere vor.

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