Doppelpack, Traumtor, Platzverweis und jede Menge Drama. Das Madrid-Stadtderby hat an diesem Sonntagabend einiges zu bieten.

Das "Derbi madrileño" am 29. Spieltag von La Liga geht an Real Madrid, das Atlético Madrid zu Hause mit 3:2 besiegt.

Zur LaLiga-Tabelle >>>

Der zuletzt überragend aufgelegte Valverde hat die erste Großchance bei den "Königlichen" (8.), nachdem er sich den Ball weit vorlegt und das Tempo stark anzieht. Der Uruguayer trifft allein vor Musso nur die Stange.

Im Gegenzug scheitert Llorente an Lunin. Der Aufreger passiert jedoch erst nach dem Abschluss. Carvajal grätscht den Atleti-Spieler nach dem Abschluss um, der Elfmeterpfiff bleibt aus.

Erstes Derby-Tor für Neuzugang

Insgesamt macht Real das Spiel, kommt zu guten Chancen. So schießt Vinicius Junior nach einer Ecke Simeone ab (22.). Der einzige Treffer bis zur Pause gelingt allerdings Atletico:

Lookman initiiert und legt rüber zu Ruggeri, dessen Stanglpass über Simeone wieder beim Nigerianer landet. Aus kurzer Distanz schiebt er zur Pausenführung ein (33.).

Nach Seitenwechsel geht es zunächst ruhiger zu, dann gibt es allerdings Elfmeter für die "Königlichen". Brahim wird von Hancko im Strafraum getroffen, Vini Jr. verwandelt den Strafstoß zum Ausgleich souverän (52.) und trifft erstmals in der spanischen Liga gegen Atlético.

Valverde, wer denn sonst?

Für die Wende sorgt der stärkste Real-Akteur der letzten Wochen: Nur drei Minuten nach dem Ausgleich erobert Valverde den Ball von Gimenez, der mit einem zu kurz geratenen Rückpass in Bedrängnis gebracht wird. Valverde versenkt im linken Eck (55.).

Dann wechseln beide Teams: Simeone bringt drei frische Kräfte, Arbeloa Mbappe und Alexander-Arnold. Trotz der zusätzlichen Star-Power am Feld muss Real den Ausgleich hinnehmen - und zwar einen ziemlich sehenswerten.

Traumtor zum Ausgleich

Rechtsverteidiger Molina erzielt ein Traumtor, nimmt sich aus 25 Metern und halbrechter Position einfach ein Herz und hämmert den Ball perfekt ins Kreuzeck (66.).

Vini Jr. sorgt mit seinem zweiten Treffer für die neuerliche Wendung, das nächste schöne Tor in diesem Derby. Alexander-Arnold leitet mit einem Dribbling über große Distanz ein und findet auf der anderen Seite den Brasilianer, der viel Platz hat und ins lange Eck einschlenzt (72.).

Platzverweis vor der Schlussphase

Kurz danach feiert mit Bellingham bereits der nächste Star sein Comeback. Offensiv kann er jedoch wenig zeigen, denn Real muss die letzte Viertelstunde in Unterzahl bestreiten!

Torschütze Valverde erweist seinem Team einen Bärendienst. In einem Mittelfeld-Zweikampf trifft er Baena von hinten am Fuß. Eine strittige Entscheidung, die jedoch nach VAR-Check Bestand hat. Alvarez (81.) nutzt die Überzahl fast aus, sein Schlenzer landet an der Stange.

Den letzten Sitzer der "Rojiblancos" hat Joker Sörloth am Kopf. Lunin, in der Schlussphase Kapitän, kann aber parieren (90+2.).