Blitzstart reicht nicht: Inter lässt in Florenz Punkte liegen

Zum Abschluss des 30. Spieltags in der Serie A muss sich Inter Mailand bei der AC Fiorentina mit einem 1:1 begnügen.

Die Mailänder erwischen einen Traumstart, nach einer Flanke von Nicolo Barella trifft Francesco Pio Esposito per Kopf - und das schon nach 40 Sekunden.

Nur wenige Minuten später liegt der Ball schon wieder in den Maschen, Barella steht aber im Abseits, der Treffer zählt nicht. Nach 20 Spielminuten kommt auch die Fiorentina zu ihrer ersten guten Möglichkeit, Albert Gudmundsson vergibt aber allein vor Yann Sommer.

Fiorentina steigert sich

In der zweiten Hälfte zeigt die Heimmannschaft eine deutliche Leistungssteigerung und kommt schließlich auch zum verdienten Ausgleich. Einen Gudmundsson-Schuss pariert Sommer zuerst noch, beim Abstauber von Cher Ndour ist er aber machtlos (77.).

In der Tabelle liegen die "Nerazzurri" trotzdem weiterhin klar an der Spitze, der Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Milan beträgt sechs Punkte.

Die Fiorentina steckt trotz des Lebenszeichens weiter im Abstiegskampf, auf Platz 16 liegend hat man nur zwei Zähler Guthaben auf den ersten Abstiegsrang.

Como mit Kantersieg

Como setzt seine Erfolgssaison unterdessen weiter fort. Die Truppe von Cesc Fàbregas lässt Pisa keine Chance und gewinnt mit 5:0.

Lazio Rom schlägt Bologna dank eines Doppelpacks von Kenneth Taylor mit 2:0. Knappe Siege feiern die AS Roma mit einem 1:0 gegen Lecce und Atalanta Bergamo ebenfalls mit einem 1:0 gegen Hellas Verona.