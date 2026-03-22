Goldtor Araujo! Barcelona siegt knapp gegen Rayo

Der FC Barcelona müht sich am 29. Spieltag von LaLiga zum 1:0-Heimsieg gegen Rayo Vallecona. Araujo erzielt das entscheidende Tor nach einer Standardsituation.

Schon in der ersten Minute haben die Gäste die riesige Chance auf die Führung. Martin kann nach einer Flanke frei abschließen, schießt aber Garcia ab. Barca übernimmt danach die Kontrolle, geht nach 24 Minuten auch in Führung: Cancelo findet Araujo nach einer Ecke, Goalie Batalla verschätzt sich böse.

Rayo mit einigen Chancen auf das 1:1

Nach Seitenwechsel versteckt sich Rayo weiterhin nicht. Lopez (63.) scheitert mit seinem Kopfball am gut aufgelegten Garcia.

Bereits in der Schlussphase angekommen, hat natürlich auch Barcelona seine Chancen, Raphinha nimmt dem Goalie beispielsweise den Ball ab, der Winkel ist aber zu spitz. Eine Minute später hat Espino im Sechzehner zu sehr in Rücklage und schießt drüber (83.).

Garcias letzte wichtige Parade erfolgt schließlich in der 89. Minute, als de Frutos rechts im Strafraum gen langes Eck abzieht (89.).

Mit dem Heimsieg hält Barcelona bei 73 Punkten, hat vor dem Madrid-Stadtderby sieben Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Rayo belegt Rang 14 mit 32 Zählern.