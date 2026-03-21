Endlich! Affengrubers FC Elche siegt erstmals seit drei Monaten

Der Elche CF setzt sich in der 29. Runde von LaLiga mit 2:1 gegen RCD Mallorca durch.

Nach zäher erster Hälfte drehen die Hausherren aus Elche das Spiel in der zweiten Halbzeit, ehe ein Strafstoß-Drama die Partie beendet.

Zunächst neutralisieren sich die Teams. Elche hat mehr Ballbesitz, doch Abschlüsse von Diangana und Muriqi verfehlen ihr Ziel.

Spät überschlagen sich die Ereignisse: Torre bringt Mallorca nach Vorarbeit von Luvumbo in Führung (58.). Vier Minuten später gleicht Rafa Mir aus (62.). Coach Sarabia beweist ein goldenes Händchen, als der eingewechselte Valera den Kopfballtreffer von Tete Morente zum 2:1 vorbereitet (71.).

Mallorca verschießt Elfmeter in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit erhält Mallorca einen Elfmeter. Muriqi tritt an, vergibt jedoch und besiegelt die Pleite.

Elche belohnt sich für das Chancenplus und holt essenzielle Punkte, gewinnt erstmals seit dem 21. Dezember 2025 wieder ein Spiel und rangiert damit mit 29 Punkten auf Platz 16. Mallorca ist mit 28 Punkten auf Platz 18 zu finden.