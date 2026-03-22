FC Augsburg FC Augsburg FCA VfB Stuttgart VfB Stuttgart VFB
Endstand
2:5
0:3 , 2:2
  • Fabian Rieder
  • Kade. Anton
  • Deniz Undav
  • Tiago Tomas
  • Nikolas Nartey
  • Deniz Undav
  • Ermedin Demirovic
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Sieben-Tore-Spektakel in Augsburg

Stuttgart gewinnt klar beim FCA. ÖFB-Legionär Gregoritsch spielt erst ab der Pause.

Sieben-Tore-Spektakel in Augsburg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Zum Abschluss des 27. Spieltags der deutschen Bundesliga fährt der VfB Stuttgart einen 5:2-Auswärtssieg beim FC Augsburg ein.

Die Gäste legen offensiv los, haben früh ihre ersten Chancen und gehen schließlich nach zwölf Minuten in Führung. Undav überwindet Dahmen nach einer vom Keeper abgefälschten Stiller-Flanke.

Tiago Tomás (29.) kann mit einem scharfen Abschluss nachlegen. Nartey bereitet mit der Ferse sehenswert vor, ehe er selbst zum 3:0 einnetzt. Diesmal tritt Mittelstädt als Assistent mit einer wuchtigen Hereingabe in Erscheinung (31.).

Augsburg verkürzt, Stuttgart mit der Antwort

Auf den klaren Rückstand reagiert FCA-Coach Baum zur Pause entsprechend und nimmt einen Dreifachwechsel vor. Unter anderem kommt auch Michael Gregoritsch in die Partie.

Am 1:3 sind allerdings zwei Augsburger beteiligt, die bereits von Beginn an auf dem Feld stehen. Claude-Maurices Abschluss wird von Jeltsch geblockt, Rieder verwertet den Nachschuss (57.).

Undav liefert darauf aber die perfekte Antwort aus VfB-Sicht: Im Gegenzug trifft der DFB-Angreifer selbst per Abpraller. Die Augsburger geben sich aber nicht geschlagen. Kade (71.) verkürzt auf 2:4, wieder ist es ein Nachschuss.

In der Schlussphase macht ein Ex-Augsburger den Deckel drauf: Demirović (83.) schiebt nach einem Undav-Querpass nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum Endstand ein.

Der VfB Stuttgart überholt dadurch RB Leipzig und schiebt sich mit 53 Punkten auf Rang drei. Augsburg (31 Punkte) fällt hinter Union Berlin auf Rang zehn zurück.

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