Celtic Glasgow gewinnt in Runde 36 der schottischen Premiership das Derby gegen die Glasgow Rangers mit 3:1.

Damit bleibt Celtic auch Titelkonkurrent Hearts of Midlothian dicht auf den Fersen und liegt somit weiterhin nur einen Zähler hinter dem Klub von ÖFB-Legionär Michael Steinwender.

Celtic dreht das Spiel

Der Start ins Spiel ist für die Rangers ein idealer: Moore bringt seine Farben früh in Front (9.). Die Führung hält aber nicht lange, schon in Minute 23 kann Celtic in Person von Yang Hjun-Jun ausgleichen.

Nach der Pause bringt ein Doppelschlag von Maeda (53., 57.) die Vorentscheidung, die Rangers kommen nicht mehr heran und es bleibt beim 3:1-Sieg für Celtic.

Die Tabelle führt damit weiterhin Hearts an (77 Punkte), dahinter folgt Celtic (76). Hinter dem Erzrivalen liegen die Rangers, diese halten zwei Runden vor Schluss bei 69 Zählern und haben damit Rang drei fix.