Griezmann Wechsel in die MLS? Entscheidung wohl gefallen

Antoine Griezmann kokettiert schon lange mit einem Wechsel in die USA. Nun liegt ein konkretes Angebot aus der MLS auf dem Tisch.

Antoine Griezmann bleibt vorerst bei Atlético Madrid.

Der spanische Klub hat ein Angebot des US-amerikanischen Vereins Orlando City abgelehnt, das den Franzosen noch vor Ende der Transfer-Deadline in die MLS holen wollte. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Damit steht fest, dass Griezmann mindestens bis Saisonende für Atlético auflaufen wird. Der Offensivspieler soll unter anderem noch im Finale der Copa del Rey für die Madrilenen spielen, sich mit einem Titel aus der spanischen Hauptstadt verabschieden.

Ein Abschied im Sommer bleibt jedoch ein realistisches Szenario. Zwischen Griezmann und Orlando City laufen derzeit Gespräche über einen möglichen Wechsel im Juni.

