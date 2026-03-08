Hannover patzt im Aufstiegsrennen zuhause gegen Nachzügler

Rückschlag für Hannover 96 im Kampf um den Aufstieg!

Die Mannschaft um ÖFB-Legionär Benedikt Pichler (ab Minute 80) kassiert in der 25. Runde der zweiten deutschen Bundesliga zuhause gegen Nachzügler Greuther Fürth eine überraschende 1:2-Niederlage.

Zuletzt sechsmal ungeschlagen

Futkeu bringt die abstiegsbedrohten Gäste in Hälfte eins in Führung (33.), ehe Neubacher kurz nach Wiederbeginn für den Ausgleich sorgen kann (50.).

Fürth legt aber nochmal nach und geht durch Dehm erneut in Front (57.). Kapitän Leopold hat dann die Chance auf den erneuten Ausgleich, scheitert allerdings vom Punkt an Keeper Prüfrock (72.).

Für Hannover ist das ein herber Dämpfer im Aufstiegsrennen, holte die Tietz-Elf in den letzten sechs Spielen fünf Siege. In der Tabelle verpasst man damit den Sprung auf Rang zwei und ist nur noch Fünfter.

Hertha gewinnt Last-Minute

Im Parallelspiel kommt Hertha BSC Berlin auswärts bei Preußen Münster am Ende zu einem knappem 2:1-Sieg. Reese bringt die Gäste per Strafstoß in Führung (45.+4), Heuer erzielt kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich (46.).

Als schließlich alles auf ein Remis hindeutet, erzielt Winkler kurz vor Schluss den Siegtreffer für den Hauptstadtklub (90.+3).

Ein Remis gibt es zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden. Die beiden Teams trennen sich in einem torreichen Spiel am Ende 3:3.