Der französische Weltmeister Thomas Lemar wechselt innerhalb Spaniens von Atletico Madrid zum FC Girona.

Der 29-jährige Flügelspieler schließt sich auf Leihbasis bis zum Saisonende dem Verein aus Katalonien an.

Seit 2023 hatte er nur acht Einsätze in La Liga. Sein Vertrag bei Atletico Madrid läuft noch bis 2027. Dem Vernehmen nach übernehmen die "Rojiblancos" weiterhin 50 Prozent des Gehalts vom 27-fachen französischen Teamspieler.

Lemar kam 2018 als damaliger Rekordtransfer Atleticos für 72 Millionen Euro von der AS Monaco. In 186 Spielen steuerte er 29 Scorerpunkte bei und gewann mit dem Hauptstadt-Klub unter anderem 2021 die spanische Meisterschaft. In den vergangenen zwei Spielzeiten kam er aber nur noch achtmal in La Liga zum Einsatz.

Für Girona ist es der zweite Neuzugang des Sommers.

