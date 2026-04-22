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Endstand
1:0
1:0 , 0:0
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Barcelona macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft

Die Katalanen bezwingen Celta Vigo zuhause dank eines Treffers von Supertalent Lamine Yamal. Damit bleiben sie neun Punkte vor Real Madrid.

Barcelona macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Barcelona bleibt voll auf Kurs Titelverteidigung!

Am 33. Spieltag von LaLiga bezwingen die Katalanen Celta Vigo zuhause knapp mit 1:0 und halten somit neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Real Madrid.

Lamine Yamal wird in der 38. Minute im Strafraum gefoult. Es gibt Strafstoß, den der Gefoulte selbst ausführt und auch zum 1:0 für die Hausherren verwertet (40.).

Beim Elfmeter verletzt sich der Superstar aber und muss daraufhin ausgewechselt werden. Zudem wird die Partie gegen Ende der ersten Halbzeit aufgrund eines medizinischen Notfalls im Publikum über eine Viertelstunde unterbrochen.

Barca macht den Deckel nicht drauf

Das Team von Hansi Flick ist weiterhin die bessere Mannschaft, kann aber den Deckel nicht drauf machen. Zwar fällt in der 55. Minute das vermeintliche 2:0 durch Ferran Torres, der ein traumhaftes Tor schießt. Das Tor wird aber aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Ein Lucky-Punch gelingt den Gästen nicht mehr. So fährt Barca die Punkte 80, 81 und 82 ein und lacht weiter ungefährdet von der Tabellenspitze. Celta Vigo rangiert auf Position sieben (44).

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