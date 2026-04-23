Vorzeitiges Saisonaus! Barcelona gibt Update zu Yamal

Saison aus bestätigt!

Lamine Yamal musste in der Meisterschaft gegen RC Celta de Vigo verletzt ausgewechselt werden (zum Spielbericht >>>), nun gibt es eine Diagnose.

Laut seinem Verein wird der 18-Jährige die restliche Saison verpassen, die Weltmeisterschaft soll jedoch nicht in Gefahr sein. "Die durchgeführten Tests haben bestätigt, dass Lamine Yamal sich eine Verletzung am linken Oberschenkelmuskel zugezogen hat", so der Verein.