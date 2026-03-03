Fällt David Alaba erneut aus?

David Alaba beendete die Partie gegen Getafe (zum Spielbericht >>>) mit Wadenproblemen und steht nun unter genauer Beobachtung des medizinischen Teams von Real Madrid.

Wie Reporter Guillermo Rai berichtet, haben die entsprechenden Untersuchungen bereits am Morgen stattgefunden.

Eine genaue Diagnose sowie eine mögliche Ausfallzeit stehen derzeit noch aus.