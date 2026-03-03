🚨⚠️ David Alaba finished the game with calf problems and he’s being assessed by Real Madrid staff.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026
Tests took place this morning, as @GuillermoRai_ reports. pic.twitter.com/pTpcqgXMPO
NEWS
Fällt David Alaba erneut aus?
Der ÖFB-Teamkapitän muss sich Untersuchungen unterziehen. Ein Ausfall könnte drohen.
David Alaba beendete die Partie gegen Getafe (zum Spielbericht >>>) mit Wadenproblemen und steht nun unter genauer Beobachtung des medizinischen Teams von Real Madrid.
Wie Reporter Guillermo Rai berichtet, haben die entsprechenden Untersuchungen bereits am Morgen stattgefunden.
Eine genaue Diagnose sowie eine mögliche Ausfallzeit stehen derzeit noch aus.