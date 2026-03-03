NEWS

Fällt David Alaba erneut aus?

Der ÖFB-Teamkapitän muss sich Untersuchungen unterziehen. Ein Ausfall könnte drohen.

David Alaba beendete die Partie gegen Getafe (zum Spielbericht >>>) mit Wadenproblemen und steht nun unter genauer Beobachtung des medizinischen Teams von Real Madrid.

Wie Reporter Guillermo Rai berichtet, haben die entsprechenden Untersuchungen bereits am Morgen stattgefunden.

Eine genaue Diagnose sowie eine mögliche Ausfallzeit stehen derzeit noch aus.

