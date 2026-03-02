Real Madrid Real Madrid RMA Getafe CF Getafe CF GET
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • Martin Satriano
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Überraschende Niederlage für Alaba und Real gegen Getafe

Dadurch verlieren die "Königlichen" den direkten Anschluss an den FC Barcelona.

Überraschende Niederlage für Alaba und Real gegen Getafe Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 26. Spieltag der spanischen LaLiga muss sich Real Madrid trotz statistischer Überlegenheit im Santiago Bernabeu überraschend dem Getafe CF mit 0:1 geschlagen geben.

Diese Niederlage bedeutet einen empfindlichen Dämpfer im Titelrennen, da der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona nun auf vier Punkte anwächst.

Getafe mit der schönen Führung

In der Startelf von Alvaro Arbeloas Mannschaft steht ÖFB-Star David Alaba, der in der Innenverteidigung beginnt.

Die Hausherren übernehmen mit 78 Prozent Ballbesitz sofort das Kommando, doch Vinicius Junior verfehlt bereits früh das Ziel (2.). Auch weitere Vorstöße durch Gonzalo Garcia (13.) und erneut Vinicius Junior (14.) bleiben erfolglos.

Mitten in diese Drangphase hinein gelingt Pepe Bordalas' Truppe der Führungstreffer: Martin Satriano vollendet wunderschön per volley nach Vorarbeit von Mauro Arambarri zum 1:0 (39.).

Real sucht die direkte Antwort, doch ein Kopfball von Aurelien Tchouameni wird kurz vor dem Pausenpfiff entschärft (42.).

Hektische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel bietet sich ein ähnliches Bild: Real rennt an, Getafe verteidigt leidenschaftlich. Für Alaba endet der Arbeitstag vorzeitig; er wird in der 55. Minute für Dean Huijsen ausgewechselt.

Arbeloas Elf drängt weiter auf den Ausgleich, doch Thiago Pitarch Pinar scheitert am gegnerischen Torhüter (51.) und auch ein Kopfball des eingewechselten Rodrygo wird in der Schlussphase pariert (80.).

Das Spiel endet äußerst hektisch: In der Nachspielzeit sieht Reals Franco Mastantuono glatt Rot (90.+5), kurz darauf muss auch Getafes Adrian Liso mit Gelb-Rot vom Platz (90.+7).

Real Madrid verbleibt mit 60 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz, muss den FC Barcelona an der Spitze aber ziehen lassen. Getafe kann sich durch den unerwarteten Auswärtssieg im Mittelfeld festsetzen und klettert auf den elften Rang.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

La Liga LIVE: Alaba startet bei Reals Heimspiel gegen Getafe

La Liga LIVE: Alaba startet bei Reals Heimspiel gegen Getafe

La Liga
Später Punktgewinn für Affengrubers Elche gegen Espanyol

Später Punktgewinn für Affengrubers Elche gegen Espanyol

La Liga
VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung

VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung

Deutsche Bundesliga
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
19
Englischer Topklub bietet für Laimer! Aber...

Englischer Topklub bietet für Laimer! Aber...

Deutsche Bundesliga
30
ÖFB-Youngster mit Hattrick für BVB-U19 im Revier-Derby

ÖFB-Youngster mit Hattrick für BVB-U19 im Revier-Derby

International
6
Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Deutsche Bundesliga

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division David Alaba ÖFB-Legionäre