"Extrem speziell" - Bayerns Meisterfeier mit Kakadu

Wie angekündigt ist die Party des FC Bayern München nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der deutschen Bundesliga sehr gedämpft ausgefallen.

Die Bayern-Stars um Harry Kane beließen es nach dem 4:2-Erfolg am Sonntag gegen den VfB Stuttgart bei einer überschaubaren Feier in der Spielerlounge der Allianz Arena.

"In diesem Moment geht es darum, einfach alles zu genießen. Aber es ist noch nicht vorbei", meinte Trainer Vincent Kompany.

Fokus rückt auf den DFB-Pokal

Ins gleiche Horn blies FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, aber es ist more to come. Und wir haben jetzt am Mittwoch ein ganz wichtiges Spiel", wies Dreesen auf den bevorstehenden Cup-Schlager in Leverkusen hin.

"Die Spieler freuen sich, und natürlich wissen sie auch, dass sie es nicht übertreiben dürfen", meinte der Bayern-Boss, der sich selbst ein Gläschen Champagner gönnte, nachdem der 35. Meistertitel unter Dach und Fach gebracht worden war.

Kompany zufrieden

"Es ist schon extrem speziell. So souverän und konstant wie in diesem Jahr war es selten. Darauf sind wir sehr stolz", sagte Führungsspieler Joshua Kimmich.

"Es hat uns dieses Jahr so stark gemacht, dass wir keinen Unterschied gemacht haben, ob es um viel oder weniger ging. Wir gehen jedes Spiel gleich an. So kann man den Sieg und vor allem auch den Titel richtig genießen. Unsere Chemie in der Mannschaft ist schon seit Jahren top. Im Vergleich zu anderen Topteams ist das bei uns eine sehr familiäre Atmosphäre", erklärte Leon Goretzka das Bayern-Erfolgsrezept.

Auch Kompany war nach dem zweiten Meistertitel in seiner zweiten Bayern-Saison zufrieden. "Wunderschön. Für mich ist jeder Titel wie der erste, sonst brauchst du diesen Job nicht machen. Diese Momente kosten unglaublich viel Arbeit. Wenn du dann ankommst, musst du es genießen", meinte der Belgier.

Sein Stuttgarter Trainerkollege gratulierte umgehend. "Sie sind absolut verdient Meister, da gibt es keine zwei Meinungen. Auch die Art und Weise, wie sie auftreten - als Team, als Trainerteam, als Club - verdient höchste Anerkennung. Sie sind ein sehr guter Repräsentant für den deutschen Fußball", sagte Sebastian Hoeneß.

Die besten Bilder der Meisterparty: