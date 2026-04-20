"Extrem speziell" - Bayerns Meisterfeier mit Kakadu

Meisterfeier mit Kakadu
Gefeiert wurde wie im Vorjahr mit einem Kakadu. Der Vogel samt Meisterschale zierte die weißen Meister-T-Shirts, mit denen Konrad Laimer und Co. nach dem Spiel durchs Stadion flanierten.
Der im Sommer scheidende Goretzka präsentierte zudem den Fans die Kakadu-Porzellanfigur, die seit dem Gewinn der Meisterschaft im Vorjahr zu den unverzichtbaren Party-Accessoires gehört.
"Der hat jetzt lange warten müssen, bis wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig", sagte Goretzka über die kuriose Kultfigur, die die Münchner 2025 in einem Nobelrestaurant hatten mitgehen lassen.
Crunchtime für die Bayern
Vier Runden vor dem Saisonende ist damit Teil eins der Münchner Titelmission erfüllt. Der nächste Schritt zum anvisierten Triple soll nun im DFB-Pokal erfolgen, der Einzug ins Finale in Berlin. Als Hürde steht auswärts der Tabellen-Sechste Bayer Leverkusen im Weg.
Und ab Ende April warten die beiden Duelle gegen Paris Saint-Germain im Kampf um das Champions-League-Endspiel.
"Jetzt kommen die entscheidenden Wochen. Wir freuen uns drauf, wissen aber auch, wie schwer es wird. Unser Glaube ist da, und das ist im Fußball sehr viel wert", erklärte Kompany, der im Finish auf den verletzten Serge Gnabry (Adduktoren) verzichten muss.