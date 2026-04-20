Kurios! Schiri telefoniert während niederländischem Cupfinale

AZ Alkmaar durfte am vergangenen Wochenende nach einem 5:1-Galasieg in Rotterdam gegen NEC Nijmegen über den niederländischen Pokal jubeln.

Dabei kam es zu einer durchaus kuriosen Szene während des Spiels. Schiedsrichter Danny Makkelie wurde nämlich ans Telefon beordert, telefonierte kurz während des Spiels.

Grund war eine Rauchentwicklung aufgrund pyrotechnischer Aktivitäten vor dem Stadion, das Spiel konnte aber nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt werden.

Am Ende blieb das Telefonat eine kuriose Randnotiz eines Cup-Endspiels.

Die Szene im Video: