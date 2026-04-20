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Kurios! Schiri telefoniert während niederländischem Cupfinale

Im Pokalfinale in den Niederlanden ist es zu einer kuriosen Szene gekommen, der Unparteiische musste ans Telefon.

Kurios! Schiri telefoniert während niederländischem Cupfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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AZ Alkmaar durfte am vergangenen Wochenende nach einem 5:1-Galasieg in Rotterdam gegen NEC Nijmegen über den niederländischen Pokal jubeln.

Dabei kam es zu einer durchaus kuriosen Szene während des Spiels. Schiedsrichter Danny Makkelie wurde nämlich ans Telefon beordert, telefonierte kurz während des Spiels.

Grund war eine Rauchentwicklung aufgrund pyrotechnischer Aktivitäten vor dem Stadion, das Spiel konnte aber nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt werden.

Am Ende blieb das Telefonat eine kuriose Randnotiz eines Cup-Endspiels.

Die Szene im Video:

@kicker Spektakel im holländischen Pokalfinale und mittendrin muss der Schiedsrichter ans Telefon. #kicker #azalkmaar #nijmegen #schiedsrichter ♬ Originalton - kicker

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