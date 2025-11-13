NEWS

Endrick vor Leihgeschäft in die Ligue 1

Der Youngster hat aktuell keine leichte Saison bei Real Madrid. Unter Neo-Coach Xabi Alonso kommt der Brasilianer gar nicht mehr zum Zug.

Der brasilianische Stürmer Endrick steht offenbar kurz vor einem Leih-Wechsel von Real Madrid zu Olympique Lyon.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, befinden sich die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs in der Schlussphase.

Bereits im Oktober war bekannt geworden, dass Endrick selbst eine Leihe forciert, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln. Nun soll auch Real Madrid bereit sein, dem Wunsch des 18-Jährigen nachzukommen.

Der Transfer wird demnach als reine Leihe ohne Kaufoption gestaltet.

