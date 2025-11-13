Miroslav Klose (47) wird seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg verlängern. Das berichtet "Sky" am Donnerstag.

Demnach haben Klose und FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou eine Einigung erzielt. Der neue Kontrakt soll bis mindestens 2028 laufen und noch vor dem Jahreswechsel unterschrieben werden.

Verpatzter Saisonstart, doch zuletzt wieder stabiler

Klose ist in Nürnberg seit Sommer 2024 im Amt. Der Start der laufenden Saison verlief mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Ligaspielen sowie dem Pokal-Aus im Elfmeterschießen gegen FV Illertissen enttäuschend.

Zuletzt hat sich der Club aber stabilisiert und vor der Länderspielpause zwei Siege in Folge gefeiert. Aktuell stehen die Nürnberger auf Tabellenplatz elf.

Klose übernahm 2022 beim SCR Altach erstmals den Cheftrainerposten bei einer Profimannschaft. Der Ex-DFB-Stürmer holte in 24 Pflichtspielen nur fünf Siege, weshalb sich die Vorarlberger nach wenigen Monaten wieder von Klose trennten.