Über 100 Profis im türkischen Wettskandal mit Sperren belegt

Der türkische Fußballverband (TFF) hat im Zuge der Ermittlungen in einem Wettskandal 102 Profis aus der ersten und zweiten Liga mit Sperren zwischen 45 Tagen und zwölf Monaten belegt.

Insgesamt 1.024 Spieler aus allen nationalen Ligen waren am Montagabend vorübergehend gesperrt worden.

Ob auch gegen sie Sanktionen erhoben werden, gab das Disziplinarkomitee der Liga am Donnerstag nicht bekannt. Aus der Topliga sind laut Medienberichten 25 Profis betroffen.

Der türkische Fußballverband hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt.