Bitter! Real muss wochenlang auf Superstar Mbappe verzichten

Eine MRT-Untersuchung hat nun ergeben, dass der französische Torjäger seit Wochen mit einer Knieverletzung spielte.

Bitter! Real muss wochenlang auf Superstar Mbappe verzichten Foto: © getty
Schlechte Nachrichten für Real Madrid zum Jahresausklang!

Wie die "Königlichen" am Mittwoch bekanntgeben, hat sich Kylian Mbappe eine Knieverletzung zugezogen. Laut der MRT-Untersuchung laboriere der Superstar bereits seit Wochen an der Verletzung.

Laut "L'Equipe" muss Real nun knapp drei Wochen auf Mbappe verzichten. Damit fehlt der 27-Jährige unter anderem im Halbfinale der Supercopa gegen Atletico Madrid (8. Jänner).

Lebensversicherung von Real

Der Franzose soll die letzten Spiele unter Schmerzen gespielt haben, der Klub ging aber nicht von einer schweren Verletzung aus. Jetzt folgt die Zwangspause.

Mbappe ist in dieser Saison die Lebensversicherung der "Königlichen", kam in 24 Pflichtspielen auf 29 Tore und fünf Vorlagen.

