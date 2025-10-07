Bereit fürs Clasico? Yamal soll bald wieder spielen

Der FC Barcelona ist zurzeit von großen Verletzungsorgen geprägt.

Mit Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia, Fermin Lopez, Gavi, Raphinha und allen voran Lamine Yamal müssen die Katalanen zurzeit auf etliche Leistungsträger verzichten.

Die Verletzungsmisere wirkt sich auch auf die Leistungen auf dem Platz aus. Zuletzt gab es, sowohl gegen PSG in der Champions League, als auch gegen den FC Sevilla in der Liga, zwei bittere Niederlagen - die die Alarmglocken vor dem "El Clasico" in drei Wochen läuten lassen.

Doch wie die spanische "Marca" nun berichtet, gibt es Hoffnung für die Fans der "Blaugrana". Denn Youngster Lamine Yamal könnte früher als eigentlich angenommen wieder fit sein. Der 18-jährige, der in dieser Saison immer wieder mit Leistenproblemen zu kämpfen hatte, soll bereits im kommenden Ligaspiel gegen Girona wieder im Kader stehen.

Sollte es dann keine weiteren gesundheitlichen Rückschläge geben, stehe einem Einsatz am 26. Oktober im "El Clasico" gegen Real Madrid nichts im Wege.