Bei Alonso-Aus: Ex-Coach wird bei Real Madrid gehandelt

Cheftrainer Xabi Alonso gilt medial bei Real Madrid als angezählt. In LaLiga fehlen den Madrilenen vier Punkte auf Rivale FC Barcelona. Zuletzt gab es immerhin einen Sieg über Alaves.

Über eine mögliche Nachfolge wird bereits spekuliert. Zuletzt wurde ein Ex-Real-Verteidiger ins Spiel gebracht (Dieser Trainer wird als möglicher Alonso-Nachfolger gehandelt >>>).

Die "AS" hingegen schreibt davon, dass ein Ex-Coach des Klubs Thema ist. Demnach soll Santiago Solari (2018/19 in 28 Spielen Real-Trainer) ein möglicher Ersatzmann sein. Der Argentinier ist bereits im Klub, arbeitet seit November 2022 dort als Direktor Profifußball.