NEWS

Bei Alonso-Aus: Ex-Coach wird bei Real Madrid gehandelt

Xabi Alonso soll bei Real Madrid nicht mehr fest im Sattel sitzen. Übernimmt ein Ex-Coach im Fall der Fälle?

Bei Alonso-Aus: Ex-Coach wird bei Real Madrid gehandelt Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Cheftrainer Xabi Alonso gilt medial bei Real Madrid als angezählt. In LaLiga fehlen den Madrilenen vier Punkte auf Rivale FC Barcelona. Zuletzt gab es immerhin einen Sieg über Alaves.

Über eine mögliche Nachfolge wird bereits spekuliert. Zuletzt wurde ein Ex-Real-Verteidiger ins Spiel gebracht (Dieser Trainer wird als möglicher Alonso-Nachfolger gehandelt >>>).

Die "AS" hingegen schreibt davon, dass ein Ex-Coach des Klubs Thema ist. Demnach soll Santiago Solari (2018/19 in 28 Spielen Real-Trainer) ein möglicher Ersatzmann sein. Der Argentinier ist bereits im Klub, arbeitet seit November 2022 dort als Direktor Profifußball.

Mehr zum Thema

Real holt drei Punkte gegen Alaves

Real holt drei Punkte gegen Alaves

La Liga
8
ÖFB-Kicker steht auf der Liste von Juventus Turin

ÖFB-Kicker steht auf der Liste von Juventus Turin

Deutsche Bundesliga
3
Acht Tore, aber kein Sieger zwischen United und Bournemouth

Acht Tore, aber kein Sieger zwischen United und Bournemouth

Premier League
1
Posch vergibt Chance auf Punkt bei der Roma

Posch vergibt Chance auf Punkt bei der Roma

Serie A
ÖFB-Legionär in Deutschland zum Spieler des Spieltags gewählt

ÖFB-Legionär in Deutschland zum Spieler des Spieltags gewählt

Deutsche Bundesliga
2
Ex-Austria-Trainer Fink bei Genk entlassen

Ex-Austria-Trainer Fink bei Genk entlassen

International
25
Nach schwachem Bayern-Remis: Neuer verletzt out

Nach schwachem Bayern-Remis: Neuer verletzt out

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Madrid Xabi Alonso