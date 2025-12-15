NEWS

Ex-Austria-Trainer Fink bei Genk entlassen

Der Coach ist nicht mehr Trainer des belgischen Erstligisten.

Ex-Austria-Trainer Fink bei Genk entlassen
Ex-Austria-Wien-Trainer Thorsten Fink ist bei KRC Genk als Coach entlassen worden.

Das gibt der belgische Erstligist am Montag bekannt. Grund für das Aus sind "wechselhafte Ergebnisse und die unbeständigen Leistungen", welche die Verantwortlichen zu einem Ende der Zusammenarbeit veranlasst haben.

Fink war seit Juli 2024 bei Genk unter Vertrag, in 73 Spielen kam er auf einen Schnitt von 1,79 Punkten pro Spiel.

In der Jupiler Pro League liegt Genk aktuell nur auf Rang sieben.

