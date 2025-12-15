Ex-Austria-Trainer Fink bei Genk entlassen

Ex-Austria-Wien-Trainer Thorsten Fink ist bei KRC Genk als Coach entlassen worden.

Das gibt der belgische Erstligist am Montag bekannt. Grund für das Aus sind "wechselhafte Ergebnisse und die unbeständigen Leistungen", welche die Verantwortlichen zu einem Ende der Zusammenarbeit veranlasst haben.

Fink war seit Juli 2024 bei Genk unter Vertrag, in 73 Spielen kam er auf einen Schnitt von 1,79 Punkten pro Spiel.

In der Jupiler Pro League liegt Genk aktuell nur auf Rang sieben.