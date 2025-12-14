Im Estadio Mendizorrotza setzt sich Real Madrid in der 16. Runde der La Liga knapp mit 2:1 gegen Deportivo Alavés durch.

Die Königlichen starten druckvoll und gehen früh in Führung. In der 24. Minute vollendet Kylian Mbappé nach perfekter Vorlage von Jude Bellingham zum 1:0.

Alavés zeigt sich jedoch keineswegs geschlagen. Die Gastgeber erarbeiten sich mehrere Standards und kommen durch Parada und Ibáñez zu Abschlüssen, die aber nicht den Weg ins Tor finden. Mit der knappen Führung für Real geht es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöht Madrid zunächst den Druck. Vinícius Junior und Mbappé haben Chancen, doch Keeper Sivera hält stark. Dann die Wende: In der 68. Minute gleicht Alavés aus. Carlos Vicente trifft nach Vorarbeit von Antonio Blanco zum 1:1.

Real reagiert. Nur acht Minuten später bringt Rodrygo die Gäste erneut in Führung. Nach einer Vinícius-Vorlage schiebt er zum 2:1 ein (76.). In der Schlussphase wird es hektisch, doch am Ergebnis ändert sich nichts mehr.

Real Madrid bringt seinen Vorsprung letztlich über die Zeit und nimmt drei Punkte mit in die Hauptstadt. Die Alonso-Elf liegt mit 39 Punkten auf Rang zwei. Alavés geht trotz großem Kampf leer aus und rutscht auf Platz zwölf ab (18 Punkte).