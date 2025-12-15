ÖFB-Legionär in Deutschland zum Spieler des Spieltags gewählt

Patrick Wimmer setzt ein starkes Ausrufezeichen in der deutschen Bundesliga.

Im 111. Ligaspiel gelingt es ihm erstmals, in zwei aufeinanderfolgenden Partien zu treffen. Beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach schnürt der Flügelspieler seinen zweiten Doppelpack in der Liga und hat damit maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft.

Für seine herausragende Leistung wird Wimmer vom "kicker" zum Spieler des Spieltags gewählt, was einmal mehr seine Bedeutung für die "Wölfe" unterstreicht.