ÖFB-Legionär in Deutschland zum Spieler des Spieltags gewählt

In der deutschen Bundesliga wurde Patrick Wimmer dank seiner starken Leistung zum besten Spieler des Spieltags gekürt.

ÖFB-Legionär in Deutschland zum Spieler des Spieltags gewählt Foto: © GETTY
Patrick Wimmer setzt ein starkes Ausrufezeichen in der deutschen Bundesliga.

Im 111. Ligaspiel gelingt es ihm erstmals, in zwei aufeinanderfolgenden Partien zu treffen. Beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach schnürt der Flügelspieler seinen zweiten Doppelpack in der Liga und hat damit maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft.

Für seine herausragende Leistung wird Wimmer vom "kicker" zum Spieler des Spieltags gewählt, was einmal mehr seine Bedeutung für die "Wölfe" unterstreicht.

Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

20. Christian Fuchs
18. Florian Kainz

