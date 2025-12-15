Posch vergibt Chance auf Punkt bei der Roma

Zum Abschluss der 15. Runde in der italienischen Serie A feiert die AS Roma einen knappen 1:0-Heimsieg über Como 1907, den Klub von ÖFB-Legionär Stefan Posch.

In einer chancenarmen ersten Halbzeit sind die Hausherren einem Torerfolg näher, doch mehr als zwei Halbchancen durch Wesley (26.) und Ferguson (41.) bringt die Mannschaft von Gian Piero Gasperini nicht zustande.

Die vermeintliche Führung der Hausherren knapp nach der Pause wird aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung nicht gegeben (49.). So wären beinahe die Gäste in Führung gegangen, doch den abgefälschten Schuss von Douvikas kann Roma-Keeper Svila gerade noch von der Linie kratzen (51.).

Zur Stundenmarke schließt Wesley einen schön vorgetragenen Angriff zur Führung der AS Roma ab. Die Gäste drängen in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch der Schuss des eingewechselten ÖFB-Legionärs Stefan Posch wird im letzten Moment geblockt.