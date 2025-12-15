FC Bayern München FC Bayern München FCB FSV Mainz FSV Mainz M05
Endstand
2:2
1:1 , 1:1
  • Kacper Potulski
  • Lee Jae-sung
  • Hintergrund
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nach schwachem Bayern-Remis: Neuer verletzt out

Der Schlussmann der Münchner zog sich beim Remis gegen Mainz einen Muskelfaserriss zu und fällt aus.

Nach schwachem Bayern-Remis: Neuer verletzt out Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München!

Wie der deutsche Rekordmeister am Montag bekanntgibt, zog sich Schlussmann Manuel Neuer beim 2:2-Remis gegen den 1. FSV Mainz 05 (Zum Spielbericht >>>) einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu.

Damit fällt der 39-Jährige vorerst aus - wie lange, ist jedoch nicht bekannt.

Bislang absolvierte Neuer wettbewerbsübergreifend 27 Spiele für die Bayern, davon sieben ohne Gegentor.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

#18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
#18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Kane rettet Bayern: Tabellenletzter Mainz schockt München

Kane rettet Bayern: Tabellenletzter Mainz schockt München

Deutsche Bundesliga
2
Deutsche Bundesliga LIVE: FC Bayern München - FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga LIVE: FC Bayern München - FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga
Bitter! ÖFB-Profi verletzt sich bei Bremen-Pleite an der Schulter

Bitter! ÖFB-Profi verletzt sich bei Bremen-Pleite an der Schulter

Deutsche Bundesliga
Freiburg ringt Dortmund ein Remis ab

Freiburg ringt Dortmund ein Remis ab

Deutsche Bundesliga
Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

International
4
Wimmer: "Das Schönste, was es gibt"

Wimmer: "Das Schönste, was es gibt"

Deutsche Bundesliga
Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion

Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion

Deutsche Bundesliga
23
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München 1. FSV Mainz 05 Manuel Neuer München Mainz Verletzungspause