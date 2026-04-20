Los Angeles FC LAN
San Jose Earthquakes SJE
Endstand
1:40:0 , 1:4
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Reid Roberts e
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Ousseni Bouda
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Timo Werner
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Ryan Porteous e
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Ousseni Bouda
NEWS
Premiere! Timo Werner erzielt erstes MLS-Tor
Seit diesem Jahr spielt Timo Werner in Kalifornien Fußball. Im Auswärtsspiel gegen LAFC schrieb er erstmals an.
Seit Februar läuft Timo Werner in der Major League Soccer auf. Nun hat er auch seinen Premierentreffer in der neuen Liga erzielt.
De 29-Jährige erzielte beim 4:1 Sieg von San Jose Earthquakes gegen LAFC sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber.
Nach einem Ballgewinn von Beau Leroux ist der ehemalige deutsche Nationalstürmer zur Stelle und trifft nach einem schönen Solo zum ersten Mal in der MLS.
In der Western Conference liegt Werners Team nach dem Sieg punktegleich mit den Vancouver Whitecaps an zweiter Stelle.