Premiere! Timo Werner erzielt erstes MLS-Tor

Seit Februar läuft Timo Werner in der Major League Soccer auf. Nun hat er auch seinen Premierentreffer in der neuen Liga erzielt.

De 29-Jährige erzielte beim 4:1 Sieg von San Jose Earthquakes gegen LAFC sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber.

Nach einem Ballgewinn von Beau Leroux ist der ehemalige deutsche Nationalstürmer zur Stelle und trifft nach einem schönen Solo zum ersten Mal in der MLS.

In der Western Conference liegt Werners Team nach dem Sieg punktegleich mit den Vancouver Whitecaps an zweiter Stelle.