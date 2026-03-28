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Klarer Sieg! ÖFB-U19 setzt sich gegen Schweden durch

Der U19-Elf gelingt ein großer Schritt auf dem Weg zur EURO im kommenden Sommer. Für das U17-Team gibt es das nächste Remis.

Klarer Sieg! ÖFB-U19 setzt sich gegen Schweden durch Foto: © GEPA
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Das U19-Nationalteam bezwingt Schweden beim Mini-Turnier am DFB-Campus in Frankfurt mit einem 3:0-Erfolg.

Dabei sorgt Mauro Hämmerle nach 27 Minuten und einem Foulelfmeter für die 1:0-Führung. Den knappen Vorsprung bringt das U19-Team auch über die erste Hälfte.

Nach einer Stunde baut die Auswahl von Teamchef Martin Scherb die Führung aus. Thierry Fidjeu-Tazemeta trifft nach einem Konterangriff zum 2:0 (62.). Daraufhin haben die ÖFB-Kicker die Partie unter Kontrolle.

In der Schlussphase verschießt Ensar Music einen Strafstoß. Der Rapid-Nachwuchskicker erholt sich davon aber stark und fixiert in der Nachspielzeit den 3:0-Erfolg (90+3). Zum Abschluss trifft das ÖFB-Team am Dienstag noch auf Gastgeber Deutschland.

Aufstellung ÖFB-U19: Zawieschitzky; Roka, Zabransky, Dalpiaz, Sorg; Maybach (84. Schandl), Spalt, Fidjeu-Tazameta (90.+2 Ilk), Adejenughure (84. Mahiya); Music, Hämmerle (72. Mörth)

U17-Team rettet Remis gegen Tschechien

Für das U17-Nationalteam gibt es indes das zweite Unentschieden im zweiten Spiel. Die Auswahl von Teamchef Franz Ponweiser holt sich dabei einen Punkt beim 1:1-Remis gegen Tschechien.

Fliip Aleksic erzielt in der 86. Minute nach einem Foulelfmeter den wichtigen Ausgleichstreffer. Nach dem 0:0 gegen Kasachstan zum Auftakt steht die U17-Auswahl daher in der 2. Quali-Runde für die UEFA U17 EURO bei zwei Punkten.

Aufstellung ÖFB-U17: Hupfauf; Swozil (78. Mijatovic), Kurbegovic, Karner, Posch (21. Goiginger), Berger (67. Peinhart), Aleksic, Petrovic, Selimovic (67. Maric), Ebner, Jerabek

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