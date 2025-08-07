Barca kommt nicht zur Ruhe: Team nach Asien-Odyssee sauer

Beim FC Barcelona herrscht Chaos.

Mittlerweile gibt es beim spanischen Meister so viele Brandherde, dass sogar der geplatzte Transfer von Nico Williams und der Party-Aufreger um Youngster Lamine Yamal zur Randnotiz verkommen sind.

Zuletzt hat die Posse um Torhüter Marc-Andre ter Stegen ein neues Level erreicht, nachdem der Klub ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Keeper eingeleitet hat. Neuer negativer Höhepunkt: Die Heimreise von der Asien-Tour.

Laut der spanischen "As" soll die Mannschaft alles andere als zufrieden damit gewesen sein. Nach dem 5:0-Testspielsieg über den Daegu FC bei widrigen Bedingungen hat die Mannschaft eine vierstündige Busfahrt auf sich nehmen müssen. Erst um drei Uhr morgens ist man in der koreanischen Hauptstadt Seoul angekommen.

Odyssee: 18-Stunden-Heimreise von Asien-Tour nach Testspiel

Eine Stunde später hat das Team den Charterflug Richtung Spanien bestiegen, nach dreizehn Stunden Flugzeit endet die "Odyssee" um 10:30 Uhr Ortszeit am Flughafen Barcelona-El Prat. Schlüsselspieler dürften gegenüber Trainer Hansi Flick ihren Unmut geäußert haben, einige sprechen von "equipo pequeño" (Anm.: "kleine Mannschaft").

Zu allem Überfluss hat die Ankunft in Barcelona auch noch eine finale Überraschung gebracht: Da dürfte die ter-Stegen-Bombe geplatzt sein. Das habe die Mannschaft laut der spanischen Sportzeitung erstaunt zurückgelassen. Unter anderem Frenkie de Jong und Ferran Torres haben den 36-jährigen Torhüter zuletzt öffentlich verteidigt.

"Mes que un club" (Anm.: "Mehr als ein Verein") - oder doch eher: Mess of a club.

Your favorite team is back home. 🛬 pic.twitter.com/cKBKu9nJKb — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2025