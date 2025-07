Nach 17 Jahren bei Atletico Madrid wird Mittelfeldspieler Saul Niguez die "Rojiblancos" in diesem Sommer wohl endgültig verlassen.

Der 30-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit an den FC Sevilla verliehen war, steht vor einem Wechsel nach Brasilien. Wie der italienische Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, soll sich Saul mit dem Topklub Flamengo einig sein und in Rio de Janeiro einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschreiben. Der Deal könnte noch diese Woche fixiert werden.

Bei Flamengo würde der 19-fache spanische Nationalspieler auf Ex-Teamkollege Filipe Luis treffen. Der Brasilianer ist beim Klub-WM-Teilnehmer seit vergangenem September als Cheftrainer tätig.

Vor der Unterschrift muss allerdings noch Sauls bis 2026 gültiger Vertrag bei Atletico aufgelöst werden. Das Team von Diego Simeone wolle dem Spanier als verdientem Spieler aber keine Steine in den Weg legen und ablösefrei ziehen lassen.

Transfer in die Türkei scheiterte

Das Saul, der ab der U17 alle Jugendteams von Atletico Madrid durchlief, seinen Herzensklub in diesem Sommer endgültig verlassen wird, zeichnete sich bereits Anfang der Woche ab.

Der Mittelfeldspieler stand kurz vor einem Wechsel zu Trabzonspor, sagte den Transfer aber überraschend noch ab. Wie Saul selbst in einem Posting auf Instagram mitteilte, waren persönliche Gründe dafür ausschlaggebend. In Trabzon hätte er dem Vernehmen nach zwischen drei und vier Millionen Euro netto verdient und einen Vierjahresvertrag unterschreiben können.

Mit Atletico Meister und CL-Finalist

Für Atletico Madrid stand Saul in seiner Karriere 427 Mal auf dem Platz und steuerte dabei 48 Tore und 26 Assists bei. Damit ist er der Spieler mit den achtmeisten Einsätzen der Klubhistorie.

In seiner Zeit bei den "Rojiblancos" gewann er je ein Mal die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal sowie zwei Mal die Europa League. Dazu stand er mit seinem Team in der Saison 2015/16 im Champions-League-Finale.

