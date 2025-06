Atletico Madrid trennt sich von Defensiv-Trio

tletico Madrid hat sich von seinem Linksverteidiger Reinildo verabschiedet.

Der 35-fache Nationalspieler von Mosambik, der bevorzugt über die linke Seite kommt, lief seit Jänner 2022 insgesamt 103-mal für die Madrilenen auf und konnte dabei drei Scorer verbuchen (2 Tore, 1 Assist).

Auch beim 44-fachen spanischen Nationalspieler César Azpilicueta wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert. Der 35-Jährige brachte es im Dress von Atletico Madrid seit seinem Wechsel von Chelsea 2023 auf 54 Pflichtspiel-Einsätze und traf dabei einmal.

Auch Axel Witsel muss gehen

Das abgehende Trio komplettiert Axel Witsel.

2022 wagte Witsel den Sprung vom BVB in die spanische LaLiga zu Atlético Madrid. Drei Jahre später wird auch der Vertrag des 36-jährigen Belgiers nicht verlängert.

In den drei Jahren in Rot-Weiß-Blau stand der Defensivmann 116-mal am Platz und traf dabei dreimal und assistierte zwei weitere Male. Insbesondere in der abgelaufenen Saison kam Witsel mit lediglich 14 Einsätzen nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus.

Die bislang teuersten Sommer-Transfers 2025