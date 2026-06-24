Altetico Madrid reagiert deutlich auf Alvarez-Wechselwunsch

"Ich glaube, das Beste für alle ist ein Wechsel - und ich möchte mir meine Träume erfüllen", sagte Julian Alvarez am Montag überraschend deutlich nach dem Spiel zwischen Argentinien und Österreich.

Der Atletico-Madrid-Star sprach es zwar nicht klar aus, bei seinen "Träumen" handelt es sich allerdings um den FC Barcelona. Die Katalanen möchten laut Fabrizio Romano 100 Millionen Euro für den Argentinier bieten.

Einverstanden damit ist Atleti-Präsident Miguel Ángel Gil überhaupt nicht.

"Werden Beschwerde einreichen"

Laut Gil sei es nicht der richtige Tag für solche Wortmeldungen gewesen. "Es war ein Tag für Messi und die argentinische Nationalmannschaft", so der Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur "EFE".

Alvarez habe zwar diesen Traum. "Aber auch wir Atlético-Fans haben Träume. Es stimmt, dass er mit uns gesprochen hat, aber es stimmt auch, dass er sich unserer Position voll und ganz bewusst ist, denn wir haben uns sehr klar ausgedrückt: Atleti will ihn nicht abgeben."

Obendrein wird sich Atletico Madrid auch bei der FIFA beschweren - und zwar, weil es offenbar Verhandlungen während der Sperrfrist gab.

"Unsere Aufgabe ist es, Atléticos Interessen zu verteidigen, und deshalb werden wir bei der FIFA eine Beschwerde gegen Barcelona einreichen, weil der Verein während der Sperrfrist Verhandlungen mit einem Spieler geführt hat, der noch unter Vertrag steht", so Gil.