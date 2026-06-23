WM-Trikot von Ex-Spanien-Torhüter aus Museum gestohlen

Das WM-Trikot von Iker Casillas, welches er 2010 trug, wurde gestohlen!

Das vermeldet das Museum "Legends" am Dienstag. Der spanische Torhüter trug dieses im Finale gegen die Niederlande. Das Spiel endete 1:0 und hatte den einzigen WM-Titel der Spanier zur Folge.

Der Tormann spendete sein grünes Trikot, welches die Nummer eins aufgedruckt hat, nach dem Großereignis an das Museum in Madrid.

Die Umstände des Diebstahls sind bisher noch völlig unbekannt, Ermittlungen laufen.