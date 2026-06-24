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Neuer Job für Ex-Salzburg-Coach Oscar Garcia!

Nach seinem Aus in Ajax findet der Spanier einen neuen Job in Polen.

Neuer Job für Ex-Salzburg-Coach Oscar Garcia! Foto: © IMAGO / Pro Shots
Textquelle: © LAOLA1
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Oscar Garcia wurde im März von Ajax II zum Cheftrainer der Profis befördert. Nach einer Saison richten sich die Niederländer aber wieder neu aus.

Der Spanier hingegen hat bereits eine neue Aufgabe gefunden. Bei Pogon Stettin in Polen unterschreibt der 53-Jährige für drei Jahre.

Räumte in Österreich alles ab

Der Erstligist schloss die abgelaufene Saison auf Platz neun ab. Mit Garcia gelingt nun die Anstellung eines routinierten Coaches.

Zwischen 2015 und 2017 arbeitete der neue Pogon-Coach beim FC Red Bull Salzburg. National räumte er alles ab, das Double ging in seiner Amtszeit zwei Mal an die Salzach.

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