Ex-Italien-Teamchef Gattuso übernimmt Serie-A-Klub

Italiens früherer Fußball-Teamchef Gennaro Gattuso übernimmt den Cheftrainerposten bei Lazio Rom.

Der 48-Jährige soll bei den "Biancocelesti" einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Gattuso hatte bis Anfang April die Squadra Azzurra betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Italiener in der WM-Qualifikation im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen.

Erfahrung in Serie A

In der Serie A hat der Weltmeister von 2006 schon Erfahrung. Er coachte bereits die AC Milan und die SSC Napoli.

Lazio schloss die vergangene Saison auf Rang neun ab und verpasste die internationalen Plätze damit deutlich.