Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei?

Ein türkischer Topklub soll Interesse am ÖFB-Kicker signalisieren. Mit Saisonende wäre er ablösefrei zu haben.

Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei? Foto: © GEPA
Hinter der Zukunft von ÖFB-Kapitän David Alaba steht ein großes Fragezeichen.

Der Vertrag des Wieners bei Real Madrid läuft mit Saisonende aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Jetzt soll der türkische Meister Galatasaray sich laut "Defensa Central" mit dem Unterfangen befassen, Alaba mit Saisonende an den Bosporus zu lotsen.

Beim Istanbuler Großklub steht derzeit mit Yusuf Demir ein Österreicher unter Vertrag, der Ex-Rapidler dürfte den Klub allerdings wohl spätestens mit Vertragsende im Sommer verlassen. In der laufenden Saison verbucht Demir gerade einmal 28 Spielminuten.

