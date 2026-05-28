NEWS

Zwei Fronten: Coach von ÖFB-Trio bei Leipzig muss um Job bangen

Ole Werner ist seit vergangenem Sommer Cheftrainer beim deutschen Bundesligisten. Aktuell wird wohl eine Trennung diskutiert.

Zwei Fronten: Coach von ÖFB-Trio bei Leipzig muss um Job bangen Foto: © IMAGO / Zoonar
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Muss Ole Werner um seinen Job bei RB Leipzig bangen?

Der 38-jährige Deutsche kam im Sommer 2025 von Werder Bremen zum Klub um das ÖFB-Trio Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner und Xaver Schlager.

In seiner Premierensaison führte er den Klub wieder zurück in die UEFA Champions League, holte am Ende Rang drei.

Vertrag endet in einem Jahr

Weil sein Vertrag im Sommer 2027 endet, arbeitet der Klub aktuell an einer Vertragsverlängerung. Doch nun kommt es dabei zu Problemen, wie "Sky" berichtet.

Denn während die Verantwortlichen bei Leipzig um Sportchef Marcel Schäfer voll von Werner überzeugt sind, möchte die Seite beim Global-Team von Red Bull um Jürgen Klopp wohl kritisch über eine Weiterbeschäftigung von Werner diskutieren.

Aktuell ist der Ausgang völlig offen.

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Deutsche Bundesliga
Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Deutsche Bundesliga
18
Nach Abstieg: Wolfsburg gibt neun Abgänge bekannt

Nach Abstieg: Wolfsburg gibt neun Abgänge bekannt

Deutsche Bundesliga
Glasner öffnet offenbar die Tür für Deutschland-Rückkehr

Glasner öffnet offenbar die Tür für Deutschland-Rückkehr

Deutsche Bundesliga
11
Kann Glasner auch Großklubs?

Kann Glasner auch Großklubs?

LAOLA1
25
Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
23
Kehrtwende! Filipe Luis sagt wohl Bayer Leverkusen ab

Kehrtwende! Filipe Luis sagt wohl Bayer Leverkusen ab

International
8

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Ole Werner Gerüchteküche Trainerkarriere RB Leipzig Marcel Schäfer Jürgen Klopp