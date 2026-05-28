Zwei Fronten: Coach von ÖFB-Trio bei Leipzig muss um Job bangen

Muss Ole Werner um seinen Job bei RB Leipzig bangen?

Der 38-jährige Deutsche kam im Sommer 2025 von Werder Bremen zum Klub um das ÖFB-Trio Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner und Xaver Schlager.

In seiner Premierensaison führte er den Klub wieder zurück in die UEFA Champions League, holte am Ende Rang drei.

Vertrag endet in einem Jahr

Weil sein Vertrag im Sommer 2027 endet, arbeitet der Klub aktuell an einer Vertragsverlängerung. Doch nun kommt es dabei zu Problemen, wie "Sky" berichtet.

Denn während die Verantwortlichen bei Leipzig um Sportchef Marcel Schäfer voll von Werner überzeugt sind, möchte die Seite beim Global-Team von Red Bull um Jürgen Klopp wohl kritisch über eine Weiterbeschäftigung von Werner diskutieren.

Aktuell ist der Ausgang völlig offen.