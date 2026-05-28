Vom Absteiger nach Schottland: Abgang von BWL-Mittelfeldmann fix!

Nach seinem Vertragsende beim FC Blau-Weiß Linz zieht es Alexander Briedl ins Ausland.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler schließt sich dem schottischen Traditionsklub FC Aberdeen an. Vorbehaltlich der Spielberechtigung und des britischen Visums unterschreibt er einen Zweijahresvertrag bei den Dons.

Für den FC Blau-Weiß Linz absolvierte Briedl insgesamt 102 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und vier Vorlagen gelangen.

"Es ist ein tolles Gefühl, bei Aberdeen zu unterschreiben. Nachdem ich vor zwei oder drei Wochen von dem Interesse erfahren hatte, ging alles sehr schnell. Natürlich kannte ich Aberdeen bereits, denn der Verein gehört zu den größten in Schottland", wird Briedl in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Auch der Abgang von Simon Seidl wurde am Donnerstag offiziell >>>