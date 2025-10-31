NEWS

Neymar steht vor Comeback

Zuletzt musste Superstar Neymar der "Selecao" aufgrund von Verletzungen absagen. Nun steht der 33-Jährige zumindest vor einer Rückkehr auf dem Platz.

Neymar Jr. ist nach einer langen Verletzungspause ins Training zurückgekehrt und bereitet sich auf sein Comeback vor.

Der brasilianische Superstar, der zuletzt wochenlang wegen muskulärer Probleme ausgefallen war, arbeitet aktuell an seiner Rückkehr bei seinem Herzensklub FC Santos.

Sein klares Ziel: die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Zuletzt war Neymar im Oktober 2023 für die "Selecao" nominiert.

