Ziel WM 2026: Wollte Lionel Messi in die Saudi Pro League?

Laut einem Funktionär aus Saudi-Arabien wollte sich der Superstar in der viermonatigen MLS-Pause bei einem Klub der Saudi Pro League fithalten.

Lionel Messi in der Saudi Pro League? Ein Szenario, das laut einem saudi-arabischen Funktionär durchaus Realität werden hätte können.

Abdallah Hammad, Geschäftsführer der Mahd Academy for Talent Development erklärte jüngst in einem Podcast des saudischen Medienunternehmens "Thmanya", dass sich der argentinische Superstar für einen Wechsel angeboten habe.

"Messis Team kontaktierte mich während der Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer. Er wollte während der viermonatigen Pause der amerikanischen Liga in Saudi-Arabien spielen, um sich auf die Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten", so Hammad.

Angebot abgelehnt

Auf großartig viel Gegenliebe soll der Vorschlag des Messi-Teams aber nicht gestoßen sein: "Ich unterbreitete dem Minister den Vorschlag, aber er weigerte sich, Messi für nur vier Monate kommen zu lassen. Damit war die Sache erledigt. Er sagte, die saudische Liga sei kein Trainingslager."

Um einen Wechsel des 38-Jährigen in die Wüste gab es bereits des Öfteren Gerüchte. Der Superstar entschied sich 2023 aber für den Wechsel in die USA zu Inter Miami.

